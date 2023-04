Ny cykelfærge på vej til Flensborg Fjord

Den nye cykelfærge "Thjalfe", kommer til at gå fra Egernsund via Marina Minde og Brusnæs til tyske Langballigau og retur.

- Vi lever dermed op til de mange opfordringer fra både turister og lokalbefolkningen, som har givet udtryk for, at der gerne måtte tilbydes flere afgange på denne smukke rute mellem Egernsund og Flensborg, siger Gerhard Jacobsen, formand for Foreningen Cykelfærgens Venner.

Samtidig med en ny færge, så kommer der også et nyt bookingsystem, som er mere morderne.