Ny hastelov med krav om isolation ved indrejse tager hensyn til grænselandet

Derudover kan udlændinge også fritages, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Det kan for eksempel være udførelse af et arbejde eller varelevering.

Mutationer skal holdes ude

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lægger i ministeriets pressemeddelelse vægt på, at kravene kommer i forsøg på at mindske spredningen af nye virusvarianter i Danmark som for eksempel varianten B117, der er opstået i Storbritannien:

- Mens vi ser, at det generelle kontakttal er faldende, er det desværre ikke tilfældet for B117, forventes at udgøre 80 procent tilfældene i Danmark ved starten af marts. Det er både de kendte og endnu ukendte nye virusstammer, som vi skal sætte ind overfor, siger sundhedsministeren i pressemeddelelsen fra ministeriet tirsdag aften.

Udover mulighed for krav om test og isolation giver loven også mulighed for at give Styrelsen for Patientsikkerhed bedre adgang til oplysninger om flypassagerer til Danmark. Samtidig vil flere få mulighed for at blive tilbudt ophold på en kommunal isolationsfacilitet.



Det forventes, at loven bliver udmøntet i en konkret vejledning senere på ugen.