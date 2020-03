Ny udstilling viser det danske mindretals succes

Det kan være svært at gennemskue, når man ser på billederne hver for sig, hvordan de repræsenterer 100 års udvikling af det danske mindretal i Sydslesvig. Det er nemlig ganske almindelige hverdagsfotos fra de seneste par år, som sammenlagt udgør en ny udstilling hos Danevirke Museum. Alligevel er de over 40 fotos med til at understrege, hvordan den danske kultur lever i bedste velgående blandt deres tyske naboer. Og det mener museumslederen på Danevirke Museum ganske enkelt er en succeshistorie.

- De har organiseret sig selv som et dansk mindretal i løbet af de 100 år. I dag har vi mulighed for at leve hernede med dansk sprog og kultur uden at blive undertrykt eller forfulgt. Faktisk bliver det værdsat af vores naboer, siger museumsleder Lars Erik Bethge.

Mindretallet fester med

Én af de besøgende ved åbningen søndag, var Elke Putzer. Hun bor til dagligt i Harreslev, syd for den danske grænse, og for hende har det en stor betydning, at både lokalbefolkningen og resten af Danmark lærer om mindretallet.

- Det betyder, at vi bliver synlige, siger Elke Putzer.

For når vi taler om genforeningen i Danmark, er der stor fokus på dem, der kom tilbage til Danmark efter folkeafstemningen i 1920. Men det betyder ikke, at danskerne syd for grænsen undlader at feste med, når 100-året for Genforeningen skal fejres.

- Vi var dem, der blev tilovers. Dem, der ikke blev genforenet med Danmark. Så det vi fester over i år, det er, hvor langt vi har kunnet komme med at være danske her i området, uden at grænsen har flyttet sig. Her har vi til gengæld en kulturel og sproglig genforening med Danmark hver dag, fortæller muesumslederen Lars Erik Bethge.

I udstillingen kan man se nærmere på mere end 40 fotografier, der viser hverdagsliv og højtider hos de danskere, der bor syd for grænsen. Udstillingen kan ses frem til d. 17. maj.

