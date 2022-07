Opråb til den danske ambassadør i Berlin: Grænsetrafik skaber problemer for de lokale og brandvæsnet

Også borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen (C), synes, det er på tide, at regeringen vurderer, om de vil beholde den nuværende grænsekontrol.

- Hvis de vil det, skal de lave nogle ordentlige forhold for de politibetjente, der står herude, opfordrer han og foreslår, at der laves flere spor, så at grænsekontrollen ikke hæmmer, de der har brug for at krydse grænsen.

- Altså vi har jo brug for at komme over grænsen. Der er 12.000, som skal på arbejde frem og tilbage over grænsen her. De kan ikke blive ved med at leve under de her forhold, siger borgmesteren.