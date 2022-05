På vej mod valgsejr med dansk hjerte og tysk pas

- Det er ok, og de spørgsmål viser jo bare, at vi har en opgave med oplysning. Men ja, jeg har danske flag på min fødselsdag, og ja, jeg holder med det danske landshold. Nogle gange er det også spændende at følge det tyske landshold, og det er også helt i orden, siger Sybilla Nitsch.

Danskere findes i mange modeller

Hun er næstformand i SSW og gift med Göran Rust, som er leder af en anden dansk skole i grænselandet, og som også er aktiv i SSW.

- Det er noget, vi har til fælles, for vi har mødt hinanden inden for det danske. Min mand er "den samme slags" som mig, siger hun med et grin og med en reference til Grænseforeningens slogan "Danskere findes i mange modeller".

SSW har medvind.

Sybilla Nitsch sælger ingen skind, før bjørnen er skudt og pelset på søndag. Men forventningsbuen er spændt op til landdagsvalget, og retorikken i SSW er langsomt, men sikkert blevet mere selvsikker. Det kan både skyldes de historisk gode meningsmålinger og den generelle medvind i de seneste år.

Sidste år blev Stefan Seidler som den første SSW i 68 år valgt ind i Tysklands nationale parlament. Og det lille mindretalsparti sad fra 2012 til 2017 for første gang nogensinde i regering i Slesvig-Holsten.