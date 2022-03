Professor: Krigen i Ukraine truer Europas mindretal

Skal det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark være bekymret over krigen i Ukraine?

Svaret er ja, hvis man spørger professor og mindretalsforsker Jørgen Kühl.

For Vladimir Putin begrunder invasionen i Ukraine med, at han beskytter det russiske mindretal i det østlige Ukraine mod massiv diskriminering og folkedrab fra ukrainerne.

Og dén vinkling kan få afledte effekter hos mindretal i den øvrige del af Europa, mener han.

- Det kan nage til en latent følelse: Nemlig at mindretallet er tro overfor det land, de identificerer sig selv med, og dermed kan man ikke stole på dem. Det er med til at true alle mindretal, når det kan bruges som påskud til at føre krig, siger Jørgen Kühl.

Sender Europa tilbage til fortiden

Man skal mange år tilbage for at finde en lignende trussel mod mindretal og de stater, de lever i.

Derfor er mindretalsforskeren heller ikke i tvivl om, at Putins ageren er med til at sende Europa tilbage til mellemkrigstiden.

- Det er en tilbagegang til 1930’erne, nu hvor mindretallet bliver misbrugt i krigspolitik, siger Jørgen Kühl.

Kan man ikke som mindretal være ligeglad, når det er så langt væk?

- Vi skal være klar over, at Ukraine ligger temmelig tæt på. Det er kun en dagsrejse væk, og for det danske mindretal i Tyskland er det kun Polen, der ligger imellem. Det har altså en betydning, og Europa er ikke større, end at det er noget, der påvirker vores samfund, siger Jørgen Kühl.