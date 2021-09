Prognose: Dansk mindretal står til en plads i Forbundsdagen

Den dansktalende Stefan Seidler, der er spidskandidat for partiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), ser ud til at få en enkelt plads i Forbundsdagen.

Det viser en prognose fra tv-stationen ARD klokken 18, efter at valgstederne er lukket, ifølge avisen Der Nordschleswiger.

Partiet repræsenterer det danske mindretal i Slesvig-Holsten. Det er første gang i 60 år, at partiet stiller op til et nationalt valg. Det er således ikke sket siden 1961.

SSW er under valget fritaget for spærregrænsen på fem procent.

Chefredaktør på Flensborg Avis Jørgen Møllekær bemærker dog søndag aften, at intet endnu er afgjort.

- ARD vurderer, at SSW er kommet i Forbundsdagen! Jeg vil nu godt lige se nogle konkrete stemmetal fra Sydslesvig, skriver han på Twitter.

Spidskandidat Stefan Seidler er født i Flensborg og har læst statskundskab på Aarhus Universitet.

Ifølge Der Nordschleswiger vil SSW blandt andet arbejde for, at den nordlige forbundsstat oftere kommer på dagsordenen, ligesom Seidler har sagt, at det handler om at "tilbyde skandinaviske løsninger i Berlin og derved styrke regionen".

Maylis Rossberg, der også er kandidat for SSW, siger til TV 2, at "der kan ske alt de næste timer".

- Men selvfølgelig er det fedt at se, at vi måske har fået et mandat, siger hun.

Skulle partiet ende med at få et ekstra mandat, er det Rossberg, der skal med Stefan Seidler til det tyske parlament.

SSW har selv inden valget vurderet, at det har brug for mellem 40-50.000 stemmer for en enkelt plads.

Det er værd at bemærke, at prognoserne er foreløbige og ikke et endeligt resultat.

/ritzau/