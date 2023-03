Se videoen: Mindretalspolitiker taler fire sprog fra talerstol i særlig anledning

Det gjorde mindretalspolitikeren, da det tyske parlament i løbet af dagen markerer 25 året for EU’s charter om mindretalssprog.

- Det er vigtigt for mig at vise, at Tyskland er et mangfoldigt land med mange forskellige sprog. Men det er endnu vigtigere i denne tid, for vi er i en tid med krig, og derfor skal vi understrege, at vi er gode til at beskytte vores mindretal og bruge mindretallenes sprog, fortæller Stefan Seidler til TV SYD efter talen.

Du kan se uddrag fra talen, der varede knap fem minutter, i toppen af artiklen.