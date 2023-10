Det skriver Videnskab.dk i en pressemeddelelse.



Historiske optegnelser fortæller nemlig, at der var 40.000 teglsten ombord på skibene, som skulle bruges til byggerier i Dansk Vestindien. Her viser analyser fra 2018 af tre små lerprøver fra teglstenene, at de kan stamme fra Flensborg Fjord. Her lå et af de to danske teglværker, der fandtes i Danmark i 1700-tallet.