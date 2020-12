Slesvig-Holsten går i lockdown onsdag: - Der er ingen vej udenom

På et pressemøde søndag har ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten, Daniel Günther meddelt, at de lockdown-regler, der gælder i Tyskland fra onsdag, også kommer til at gælde regionen.

- Jeg er ikke overrasket, fordi udviklingen i antal dagligt smittede tager til og dødstallet er stigende. Så der skal gøres noget, siger Flemming Meyer, der er landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening.