Smitten eksploderer i Flensborg: - Vi går ud fra, at det er den britiske mutation

Flensborg er lige nu et brændende punkt for smitten i Slesvig-Holsten, hvor man i hele delstaten har et overordnet incidenstal på 55,8 smittede pr. 100.000 indbygger.

Kommunen har ikke et klart svar på, hvorfor smittetallet er nået dertil, men de er stærkt optagede af, om det er en af de kendte mutationer, man har med at gøre. En ud af tre smittede har nemlig en mutation af virussen, oplyser Flensborg kommune.

- Vi går ud fra, at det er den britiske mutation, vi har med at gøre, siger Clemens Teschendorf med henvisning til den smitsomme mutation B117, der først blev opdaget i Storbritannien.

Øger bevågenhed

Ifølge Flensborg kommune er der ikke tale om større begivenheder, hvor det er mere ligetil at foretage en smitteopsporing. Derimod er det små udbrud over hele byen.

- Det er nemmere ved for eksempel et bryllup at følge smitteudviklingen. Men vi har forskellige smitteudbrud, som ikke hænger sammen, og det er en utrolig stor udfordring, forklarer Clemens Teschendorf.

Kommunen vil derfor sætte mere ind over for, at folk overholder restriktionerne. Et af tiltagene lyder på, at der kommer flere betjente på gaderne i Flensborg, som skal sikre at folk bærer mundbind og holder afstand.

Derudover opfordres borgere i både 1. og 2. smittekæde at isolere sig selv, indtil et institut i Berlin har afgjort, om der er tale om en mutation eller ej. I Danmark opfordrer myndighederne nære kontakter til at isolere sig indtil, der er påvist en negativ test.

- Vi skal simpelthen bare komme afsted, så vi kan indkredse og stoppe mutationen. Det er en kamp mod virussen, fortæller han.