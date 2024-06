Specielt de unge blev omtalt på Årsmødets første dag

Grænseforeningen har eksisteret siden 1920, og Mikkel Rømer håber på, at foreningen kan eksistere i over 100 år endnu.

- For at Grænseforeningen kan blive ved med at eksistere, skal der flere medlemmer ind. Jeg synes det er en forening, hvor der er plads til udvikling, og det gør man blandt andet her til årsmøderne, fortæller Mikkel Rømer, som håber på at lokke nogle unge mennesker med i foreningen.