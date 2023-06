Stefan Seidler er en af talerne ved årsmøderne

Fællessang, hoppeborge og taler fulder dagsordenen, og en af talerne i år er Stefan Seidler, der er medlem af det danske mindretalsparti Sydslesvigske Vælgerforening, SSW, og medlem af Forbundsdagen.



Han kommer til at tale om emner som fremtiden for det danske mindretal, familier og udvikling. Til sidstnævnte siger han blandt andet:

- Jeg er ikke bange for, at vi er ved at uddø, men jeg kan godt en gang imellem frygte, at vi lever lidt i en lille tidslomme, som gør, at vi måske ikke er sådan helt up to date med alt det, der sker rundt omkring os.