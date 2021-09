Stefan Seidler har stemt: - Vi vil ind og slå i bordet, når vores landsdel bliver forbigået

Det er første gang i 60 år, at partiet forsøger at opnå stemmer nok til at blive repræsenteret i Forbundsdagen i Tyskland, og derfor er der ingen tvivl om, at spidskandidaten håber, at det kan lykkedes denne gang.

- Det er jo første gang, vi stiller op siden 1961 til Forbundsdagsvalget, så det er super vigtigt for partiet. Vi vil gerne ind i Forbundsdagen, og vi vil slå i bordet, når vores landsdel bliver forbigået – det bliver den desværre alt for tit i Berlin, siger Stefan Seidler og tilføjer:

- Vi går under metropolernes skygge, men vi skal slå et slag for vores mindretal og være en del af dagsordenen.

Champagnepropperne skal poppes

Om det lykkedes for Stefan Seidler og SSW at få et mandat i Forbundsdagen, ligesom partiet senest havde i 1953, vides ikke endnu.