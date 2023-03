Sydbank sender tyske medarbejdere på højskole

- På højskolen lærer vores nye kolleger ikke kun det danske sprog, men også dansk kultur. Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere er både dansk- og tysksprogede, siger Kim Møller Nielsen til Flensborg Avis.

Ifølge ham går Sydbank mod strømmen på det tyske marked ved at hyre nye medarbejdere og uddanne dem, mens mange tyske konkurrenter skærer ned på medarbejderne. Han forventer at få brug for flere hænder i løbet af 2023.

- For tiden søger vi tre nye kolleger, siger Kim Møller Nielsen.

Han forventer, at der bliver mere for medarbejderne at lave blandt andet med etableringen af nye store solarparkfinansieringer.