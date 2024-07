Sydslesvig hentede bronze hjem ved Mindretals-EM

Opdateret med resultatet af Sydslesvigs kvinders kamp om bronzemedaljerne kl: 19:26

Fredag eftermiddag skulle Sydslesvigs herrer forsøge at finde vej til finalen ved Europeada, da de stod over for Friûl; en minoritet og et folkefærd, som dateres tilbage til det sjette århundrede, lokaliseret i det nordøstlige Italien. Kampen blev dog tabt med cifrene 0-3, hvorfor der ikke længere er Syd- eller Nordslesvigske hold tilbage i kampen om guldet, hverken på herre- eller kvindesiden.

Torsdag tabte Sydslesvigs kvinder deres semifinale mod Nordfraschlönj 2-0, mens holdene fra Nordslesvig ikke avancerede fra gruppespillet. Derfor spillede kvinderne fra 'Dänen in Deutschland' kamp om tredjepladsen og bronzemedaljer fredag eftermiddag, og det blev en underholdende kamp. Her endte kampen i ordinær spilletid nemlig 2-2, efter Sydslesvigerne udlignede i 2. halvleg, hvilket betød afgørelse i straffesparkskonkurrence. Den endte Sydslesvig med at vinde, hvilket betød, at det endelige resultat blev 5-4, og bronzemedaljen var i hus.

- Det er næsten som at vinde titlen, sagde landstræner Henrik Nissen efterfølgende til Flensborg Avis.

Finalen på herresiden står mellem Occitánia-Friûl og spilles søndag kl. 14:00 i Flensburg, mens kvinderne fra Sydtirol møder Nordfraschlönj i finaledyst kl 11:00.