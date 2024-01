Sydslesviger kan blive formand for Grænseforeningen

Mirco Reimer-Elster er knap 30 år yngre end Grænseforeningen nuværende formand, Peter Skov-Jakobsen, der i december meddelte, at han ønsker at stoppe efter sin anden valgperiode.



Til Flensborg Avis siger Else Tornbo, at man netop ønsker at fremtidssikre foreningen ved at pege på en ung kandidat. En der kan "bringe Grænseforeningen ind i fremtiden, mens den stadig er en folkelig forening".

Selv er den 37-årige sydslesviger også beæret over tilbuddet.

- Tak er kun et fattigt ord. Derfor er jeg også enormt beæret over den tillid, som bestyrelsen har vist mig ved at indstille mig som formandskandidat. Såfremt jeg bliver betroet med formandskabet, vil jeg gøre mit for, at Grænseforeningens lokalforeninger føler sig set, hørt, og repræsenteret. Det kan siges kort og godt: lokalforeningerne først, siger Mirco Reimer-Elster i en pressemeddelelse udsendt af Grænseforeningen.



Valget af formand sker på det kommende sendemandsmøde, der afholdes lørdag den 27. april.