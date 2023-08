Sydslesvigs unge er ikke inviteret til prins Christians fødselsdag

Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert, mener, at årsagen til den manglende invitation kan skyldes, at der er tale om et "meget officielt arrangement".



Arrangementet er en fejring af den kommende konge, der vil blive regent for Færøerne, Grønland og Danmark. Altså ikke konge for de unge i Sydslesvig, der ikke er omfattet af Rigsfælleskabet.

- Mange i mindretallet vil have forståelse for, at man bliver nødt til at gøre det på denne måde. Kongehuset interesserer sig for mindretallet i mange andre sammenhænge, og det ved man godt, udtaler kongehuseksperten til Flensborg Avis.