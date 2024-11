Teenager anholdt for planlægning af terror på tysk julemarked

Anklagere i den tyske by Flensborg mener, at en 17-årig tysk dreng, som blev anholdt for omkring en uge siden, havde planer om et islamistisk motiveret angreb.

Det skriver nyhedsbureauet dpa tirsdag.

Anklagerne siger, at teenageren blev anholdt i sit hjem i byen Elmshorn nord for Hamburg 6. november, efter at politiet var blevet opmærksom på konkrete planer om et angreb.

Ifølge dpa-informationer havde den 17-årige angiveligt planer om at bruge en lastbil til angrebet.

Der er ikke officielle meldinger om et mål for angrebet.

Den tyske avis Bild har angiveligt oplysninger om, at målet var et julemarked.

Men regionalmediet NDR Schleswig-Holstein skriver, at det har informationer om, at efterforskere ikke har konkrete beviser for, at et julemarked var målet.

Ifølge anklagemyndigheden var der endnu ikke noget konkret mål - den mistænktes plan var at ramme en større menneskemængde.

Det er ikke blevet oplyst, hvordan myndighederne har fået kendskab til de påståede planer.

Den 17-årige er varetægtsfængslet, mens efterforskningen fortsætter, og han er mistænkt for planer om at begå en forbrydelse.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om, hvordan den 17-årige forholder sig til mistanken.