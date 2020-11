Korte besøg i Slesvig-Holsten er undtaget for tysk karantænekrav

Fra midnat skal rejsende fra hele Danmark (undtagen Færøerne og Grønland) i karantæne ved indrejse i Tyskland. Samtidig skal man registrere sig digitalt inden indrejse i Tyskland på hjemmesiden: einreiseanmeldung.de.

Der gælder dog en række undtagelser for borgere, der er bosat i nære grænseområder til Tyskland, som eksempelvis i Sønderjylland, hvor Slesvig-Holsten har lavet en undtagelse for ophold i delstaten på under 24 timer.

Undtagelsen betyder, at bosatte i Slesvig-Holsten, der har været i Danmark i mindre end 24 timer, og bosatte i det danske grænseland, som opholder sig i Slesvig -Holsten i mindre end 24 timer, slipper for både karantæne og testkrav.

Undtagelsen skyldes de særlige forhold, der gør sig gældende i et grænseområde og skal gøre hverdagen lettere for de, der bor i grænselandet og jævnligt krydser grænsen for at passe deres arbejde - men gælder også daglige ærinder eller besøg hos lægen, hedder det bl.a. i en vejledning, der er udsendt af delstaten Slesvig-Holsten.

I samme vejledning fremgår også, at besøg hos nær familie kan finde sted i op til 72 timer uden krav om karantæne og test.

- Vi er glade for disse vigtige undtagelser for borgere, der bor på begge sider af grænsen. Undtagelserne sikrer de sociale bånd på tværs af grænsen.Tanken er ikke, at undtagelserne skal bruges til udflugter til grænsebutikkerne. Det er imod ånden, selvom det ikke udtrykkeligt er forbudt, siger Per Dittrich, der er pressechef for det danske mindretals parti, SSW.