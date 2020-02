Tre danske skoler står til lukning

Vestermølle Danske Skole ser nu ud til at gå fri i den kommende sparerunde. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Det er styrelsen i Dansk Skoleforening, der foreslår, at de tre skoler Risby Danske Skole, Bøl-Strukstrup Danske Skole og Kobbermølle Danske Skole nu skal lukke.

De danske skoler syd for grænsen har gennem længere tid været plaget af dårlig økonomi.

Ifølge den Danske Skoleforening viser prognoserne, at 2020 giver et underskud på omkring én million euro.

Der var også lagt op til at Vestermølle Danske Skole og børnehave skulle nedlægges. Men den er nu pillet ud af det endelige sparekatalog.

Det er fællesrådet i Dansk Skoleforening, der skal træffe den endelige beslutning. Det sker den 18. februar.

Se grafik her over tidligere lukninger syd for grænsen.

Det er ikke første gang, at skoler lukker hos det danske mindretal. Foto: Simon Svanes Jensen, TV SYD