Det skriver DR.



Kæden åbnede i 2012 og er ifølge ledelsen for lille til at klare sig blandt de andre grænsesupermarkeder.

- Ejerne vælger at træffe den svære beslutning om at lukke nu, idet vi har afsøgt alle muligheder for at lave en langsigtet holdbar og rentabel forretningsmodel, skriver direktør Carsten Christensen til DR.



Priss har opsagt alle medarbejdere, og den sidste butik lukker i marts måned.