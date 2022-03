TV SYD og NDR går sammen om grænseoverskridende program

Et nyt tv-samarbejde mellem TV SYD og NDR (Norddeutscher Rundfunk, red.) vil tage fat i emner, der på den ene eller anden måde har betydning for mennesker på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Programmet hedder 'Grænzenlos' og bliver sendt første gang tirsdag aften klokken 19.55 på TV SYD+ og TV SYD PLAY. Programmet er et magasin, som veksler mellem indslag og interview. Værterne på 'Grænzenlos' er Anders Køpke Christensen fra TV SYD og Simone Mischke fra NDR.

TV SYD og NDR er begge public service-medier, og derfor er det ifølge TV SYDs direktør naturligt at indgå et samarbejde om at dække det liv, der både fungerer selvstændigt, men i mindst lige så høj grad fungerer i kraft af hinanden.

- Som public service-medier har vi begge en interesse i at skildre samfundene på hver sin side af grænsen - og ikke mindst hvordan de virker i en vekselvirkning. For der er et gensidigt afhængighedsforhold, som ikke nødvendigvis er defineret er grænsen, og det skal vi selvfølgelig underbygge i vores dækning. Det har altid været et mål for TV SYD, og det bliver det ved med, siger TV SYD-direktør Betina Bendix.

'Grænzenlos' vil blive sendt i løbet af 2022 i seks afsnit, som vil blive tilgængelige på TV SYD PLAY.