Tysk naturfredningsforening indleder retssag om dåsepant: - Mange tusinde dåser havner i naturen

Uforstående kreds

I kredsen på den tyske side af grænsen forstår Wolfgang Buschmann, amtmand i Slesvig-Flensborg, ikke, hvorfor en retssag er nødvendig.

Han forklarer i en pressemeddelelse, at han er irriteret over, at distriktet beskyldes for at være passive.

- Måske giver retssagen mulighed for ikke kun at fokusere på aktiv miljøbeskyttelse, men også på de økonomiske og arbejdsmæssige aspekter på denne side af grænse.