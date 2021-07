Tysk regering strammer i al hast voldsomt op på regler for indrejse

Berlin. Alle skal fremover lade sig teste, før de rejser ind i Tyskland, hvis de ikke er vaccineret eller er kommet sig over en infektion med coronavirus. Det siger den tyske sundhedsminister Jens Spahn fra det konservative CDU til Flensborg Avis.

I al hast vedtog den tyske regering fredag nye, skrappe krav i forbindelse med indrejse. Det oplyser forbundsregeringens stedfortrædende talsmand, Ulrike Demmer, til Flensborg Avis.

Nu skal der fremvises negative test ved indrejse, uanset om man ankommer med fly, bil eller tog. De skærpede indrejseregler gælder fra søndag.

Hidtil har test kun været obligatoriske for flypassagerer.

- Dermed reducerer vi risikoen for, at der bliver båret ekstra smitte ind i landet, mener Jens Spahn.

Fremover bliver det generelt nemmere at rejse for vaccinerede end andre.

- De slipper for at lade sig teste og behøver generelt heller ikke at gå i karantæne. Tilbuddet om at blive vaccineret i løbet af sommeren står ved magt. Vi har tilstrækkelig med vacciner, forklarer sundhedsministeren til Flensborg Avis.

Fra søndag skal alle rejsende over 12 år kunne bevise, at de ikke er smittet. Enten skal de fremvise en negativ coronaattest, et vaccinationspas eller dokumentation for, at de tidligere har været smittet.

Politiet skal forstærke kontrollen med stikprøver og baglandspatruljer ved grænserne.

For grænsependlere er der lagt op til mildere regler. Er de ikke vaccineret eller tidligere smittet, skal de kun lade sig teste to gange om ugen.

/Flensborg Avis/DPA/