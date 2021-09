Tysk valg: Nu udløses spændingen for Stefan Seidler og det danske mindretal

Mens de fleste tyske vælgeres opmærksomhed går på, hvem der skal afløse Angela Merkel som kansler, så er mange medlemmer af det danske mindretal syd for grænsen lige så spændt på, om det skal lykkes SSW at få et sæde i Berlin.

Umiddelbart ser det lovende ud for SSW og Stefan Seidler. Ved det seneste regionale valg, landdagsvalget, fik SSW 49.000 stemmer, og det burde være nok til at sikre et mandat.



Fritaget for spærregrænse

Som repræsentant for det danske mindretal skal SSW ikke bekymre sig om spærregrænsen på fem procent, som ellers gælder for Forbundsdagen. Den blev mindretallene nemlig undtaget fra i København-Bonn-erklæringen fra 1955.

SSW skal blot opnå så mange stemmer, som det ”billigste” mandat i Slesvig-Holsten koster.