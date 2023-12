Alligevel er det svært at motivere de unge til tyskundervisningen, men det forsøger Tønder Handelsskole at ændre på.

- Vi ved jo, at der er stor mangel på arbejdskraft, der både kan tale dansk og tysk, så vi mener det er en fornem opgave for os at uddanne vores elever til at de kan tage arbejde på tværs af grænsen, siger Anette Okholm, tyskunderviser og projektleder hos Tønder Handelsskole.