Tyskland går fra grøn til gul på coronakort

Grænseregioner dog fortsat grønne

Det samme gør sig gældende for landene Bulgarien, Liechtenstein, Slovenien og Østrig.

Grænseregionerne vil fortsat være grønne. Det omfatter regionerne Slesvig-Holsten i Tyskland, og Sydsverige og Västsverige, oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at rejsende, der har opholdt sig i grænselandet fortsat kan rejse ind i Danmark uden at skulle have foretaget en test efter indrejse.

Fortsat rejserestriktioner

Regeringens udmelding i dag om, at covid-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom og den deraf følgende ophævelse af de nationale restriktioner, får ikke indflydelse på restriktionerne.

Der vil således fortsat gælde de samme rejserestriktioner.

I Østrig forbliver regionerne Burgenland, Kärnten, Niederösterreich grønne.

Også regioner i Norge går fra grøn til gul

Danske rejsende, som kan indrejse i Norge, skal være opmærksomme på, at følgende regioner ændres fra grøn til gul grundet øget smitte:

Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark, Vestland samt Viken.

Det betyder, at danske rejsende, som har opholdt sig i de pågældende regioner som udgangspunkt skal testes i forbindelse med indrejse i Danmark, oplyser Udenrigsministeriet.