Tyskland sigter efter at være uden restriktioner om en måned

Tyskland vil begynde at tilbagerulle de fleste coronarestriktioner. Det oplyser forbundskansler Olaf Scholz onsdag, efter at han har talt med delstatsledere.

Planen er, at landet vil fjerne restriktioner i tre skridt. Størstedelen af restriktionerne skal efter planen være væk 20. marts.

Tyskland kan begynde at fjerne restriktionerne, fordi antallet af smittede er faldende. Bølgen med omikronvarianten har toppet, lyder vurderingen.

- Efter disse to lange år fortjener vi, at tingene blive bedre igen. Og det ser lidt ud til, at det er præcis, hvad vi har foran os, siger Scholz efter mødet.

Tyske medier kalder 20. marts "frihedsdagen".

Mundbind er fortsat krav

Første skridt i planen er, at Tyskland med øjeblikkelig virkning dropper loftet på højst ti personer ved private forsamlinger. Den lempelse gælder vaccinerede.

For uvaccinerede gælder reglen, om at de højst må mødes med to personer, som ikke er en del af deres husholdning, en måned endnu.

Til gengæld kan borgere, som ikke er vaccinerede, igen få adgang til butikker, der kan droppe tjek af borgeres vaccinestatus.

Mundbind vil stadig være påkrævet et stykke tid endnu.

Hoteller og natklubber genåbner over grænsen

Fra 4. marts kan restauranter og hoteller igen byde velkommen til borgere, som ikke er vaccineret. De skal dog kunne fremvise en nyligt negativ test.

Samme dag genåbner natklubber også, dog ikke for uvaccinerede. Alle andre skal kunne fremvise, at de har fået et boosterstik eller en nyligt negativ test.

Det sidste skridt er 20. marts. Den dato bliver alle de mere indgribende restriktioner fjernet.

Tyskland følger en lang række af europæiske lande, som er begyndt at vinke farvel til restriktioner. Danmark var blandt de første lande. Siden har Sverige og Norge blandt andet fulgt efter.