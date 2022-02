Tyskland ventes at lempe på rejserestriktioner om få uger

Tysklands regering har planer om at lempe på de rejserestriktioner, der er indført for at begrænse coronasmitte, i næste måned.

Det oplyser den tyske sundhedsminister, Karl Lauterbach, søndag.

Lempelserne ventes at træde i kraft 4. marts. Det er i god tid inden påskeferien, hvor mange tyskere rejser på ferie, og blandt andet danskere tager en tur til Tyskland.

- Det bør gøre det nemmere for familier at rejse, siger Lauterbach til Neue Osnabrücker Zeitung.

Den tyske regering skal drøfte de planlagte lempelser på et møde onsdag.