Unge danskere overser nøgle til tysk arbejdsmarked

En tysk karriere

Bedre forståelse for det tyske sprog er kun en del af årsagen til besøget på Flensborg Bryggeri. For deres undervisere håber at vise de unge, at hvis de har tysk med i baggagen, så åbner der sig mange karriereveje længere ude i fremtiden.



- De skal i hvert fald overveje, at når man har tyskkundskaber, så er man jo en rigtig stærk kandidat på arbejdsmarkedet i Danmark, men i den grad også i grænselandet, siger Anette Okholm.

Hun er tyskunderviser og står for projektet Tysk I Et Karriereperspektiv, som er lavet for at skabe bedre motivation for tyskundervisning. Samtidig giver det eleverne et unikt indblik i, hvad det vil sige at arbejde på tyske virksomheder, og hvor vigtigt sproget er, hvis det en dag skulle blive aktuelt.