Usædvanlig 800 år gammel guldskat ser dagens lys

Skatten blev fundet i Hedeby lige syd for den dansk-tyske grænsen. Her fandt arkæologerne et par sjældne guldøreringe med farverige halvædelsten, en forgyldt møntbroche med arabisk skrift, en ringbroche, to fingerringe og omtrent 30 danske guld- og sølvmønter, skriver Videnskab.dk.

- Der ligger mange uopdagede fund omkring Hedeby, så det er ikke overraskende, at et nyt er gjort lige her. Men det her er et anderledes fund, og særligt guldøreringene er usædvanlige, fortæller Morten Søvsø, overinspektør og leder af arkæologienheden hos Sydvestjyske Museer, til magasinet.