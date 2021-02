Vaccine eller nyt job i Tyskland? Pendlende sygeplejerske føler sig svigtet

Vaccine eller nyt job?

Sabrina Johansen har mulighed for at blive testet på sin arbejdsplads, så det er ikke besværet, hun er træt af. Men hun føler sig svigtet som dansk sygeplejerske trods sin bosætning i Tyskland.



- Jeg er dansk statsborger, jeg arbejder i Danmark og har været fuldt beskattet i Danmark hele mit liv. (...) Mine kolleger har alle fået en invitation til vaccinen i Danmark, og de er begyndt at blive vaccineret, fortæller Sabrina Johansen.

- Jeg har ikke fået en invitation, og det har de andre bosat i Tyskland heller ikke. I stedet forlanger de (myndighederne red.) bare, at vi bliver testet to gange i ugen. Det er ikke helt okay.

Sabrina Johansen fortæller, at hun har tyske kolleger, der overvejer at finde en helt anden løsning. Det kunne eksempelvis være at finde job i Tyskland i stedet.

- Hvad med dig selv?

- Det er lidt det samme. Det har været et rigtig træls år med corona.