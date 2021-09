Vejle-fodboldfan kan blive valgt til det tyske parlament

Søndag den 26. september kan Stefan Seidler skrive politisk historie. Her har det danske mindretalsparti SSW gode chancer for at blive valgt til den tyske forbundsdag i Berlin. Og den 41-årige spidskandidat tager inspiration med fra blandt andet Vejle og fra det danske grænseland.

- Jeg er Flensborg-dreng, men har også boet og arbejdet i Vejle, og jeg tager inspiration med fra Danmark. For eksempel kan tyskerne kigge misundeligt på Danmark, når det handler om digitalisering. Vi skal kunne betale med kort alle steder og have bredbånd overalt. Og vi skal have fælles, digitale platforme for vores skoler og forvaltninger, som nu er håbløst analoge, siger Stefan Seidler.

Væk med grænsekontrol

Men det er især grænseregionen, der optager spidskandidaten. Han blev født i Flensborg, hvor hans far var lærer, og hans mor kom oprindelig fra Aabenraa. Hun blev formand for SSW i Flensborg og byrådsmedlem.