Verdensarv: Danevirke skal opgraderes

Indenrigsministeriet i Kiel har besluttet, at arealerne omkring Danevirke-voldene skal indlemmes i området, således at stedet, der er Nordeuropas største arkæologiske forsvarsanlæg, bliver nemmere tilgængelig for turister, skriver Flensborg Avis.

Ifølge avisen er planen, at man vil lave en bufferzone rundt om det cirka 30 kilometer lange voldanlæg, og genskabe voldenes oprindelige udseende, samt lave et sammenhængende stisystem for vandrere og cyklister og andre besøgende.

Dannevirke som det ser ud i dag. Foto: SSF/Martin Ziemer

Dannevirke anses for at være det mest kendte forhistoriske forsvarsværk, hvis historie strækker sig fra jernalderen til 1864. Det består af omkring 30 kilometer vold fordelt på en række forgreninger, der tilsammen spærrer Jylland af på det smalleste sted.

I juli 2018 blev grænsekomplekset Haithabu (Hedeby) og Danevirke optaget på Unescos liste over verdenskulturarv.