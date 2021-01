Voldsom smittestigning opdaget syd for grænsen

En voldsom smittestigning med covid-19 har mellem fredag og lørdag bredt sig i Sydslesvig. Samtidig frygtes en smitsom mutation at være i omløb i delstaten.

Mellem fredag og lørdag er antallet af smittede steget fra 266 til 302 personer i Nordfrisland Amt syd for grænsen, oplyser Flensborg Avis.



I isolation



I løbet af et døgn er der sket en voldsom stigningen i antallet af personer i isolation i Nordfrisland Amt i det vestlige Sydlesvig. Fredag var 1689 personer i isolation, lørdag var det 2514, en stigning på over 800 personer. Det skyldes, at flere sygehusmedarbejdere er kommet i karantæne.



Smitte på sygehus



På sygehuset Klinikum Nordfriesland med afdelinger i Husum og Nibøl umiddelbart syd for grænsen har smitten bredt sig både blandt patienter og ansatte. Fredag var 54 medarbejdere og 52 patienter testet positive.

Derfor gennemførte sygehuset lørdag en massetest af knap 1400 medarbejdere.