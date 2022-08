Hel familie er frivillig på Tønder Festival - også i næste generation

Frivillighed skal være sjovt

Familien Linnet Petersen bruger hele 14 dage af deres ferie på at være med til at bygge Tønder Festival op, drive den under selve festivalen og rive det hele ned igen.

De er nogle af de mest trofaste blandt festivalens 3.100 frivillige, som får hjulene til at dreje rundt.

- Det giver simpelt hen et sammenhold. Frivillighed er utrolig vigtig for hele samfundet. Det er vigtigt, at nogen gider at give en hånd med, siger Annette, der mener, at frivillighed skal være sjovt.

- Ellers er det jo ikke noget værd, vel?