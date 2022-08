Prinsessen tilbage på festival efter fire års fravær

- Fantastisk at være tilbage

Og det var en tilfreds prinsesse, der atter indtog festivalpladsen.

- Det er fantastisk at være tilbage. Det er en af mine første protektioner, og jeg er her for at bakke op om det kæmpearbejde, som de frivillige gør for at få sådan en festival op at stå, sagde hun til TV SYD.

- Det er også meget vigtigt, at så mange er involveret i festivalen, som er meget vigtig for regionen, sagde prinsesse Marie.