180 glampingtelte revet væk: - Det er jo ren luksus

- Vi har set utrolig meget frem til det. Vi var egentlig lidt bange for at blive skuffede, fordi vi havde så høje forventninger, men det her lever fuldstændigt op til dem, understreger Lene Duun, der sammen med tre andre veninder bor i et af glamping-teltene. De er kommet hele vejen fra Aalborg.

- Vi kan faktisk slet ikke få armene ned, smiler hun.

- Vi må ikke snakke for positivt om det, for så bliver der for meget rift om pladserne til næste år, bryder veninden Maja Hansen grinende ind.