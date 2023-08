For mindre end et år siden var dét at få lov til at optræde på Tønder Festival en utopi.

Men da festivalens kunstneriske leder Maria Theessink pludselig ringede for at spørge, om de kunne spille, gik en drøm i opfyldelse.



- Folk er glade, og det handler om musik og fællesskab. Det går op i en højere enhed, når vores musik får lov til at være en del af den blomst, som er Tønder Festival, siger forsanger Joakim Okkels.