En selfie og et år senere var Mallemuk klar

Kompromisløse musikere

Michael Hornhaver og Joakim Okkels stammer begge fra Tønderegnen. De mødtes i gymnasiet og har siden skrevet sange og melodier. Foreløbig har de udgivet to album.

I begyndelsen hyggede de sig med at lave disse sange og tænkte, at det er bare det fedeste i hele verden. Og det skal folk nok lytte til en dag, tænkte de.

- Vi er ret kompromisløse med vores musik. Hvis det kan få os to til at føle noget, så kan det også være, det får andre til at føle noget. Men derfra og så til at spille på Tønder Festival er der jo stadigvæk et stykke vej, siger Joakim Okkels.