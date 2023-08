Frivillig vil have sin aske spredt på lokal festival

- Jeg har en lille bog derhjemme, hvor jeg skriver i, hvor mange timer jeg har brugt på pladsen. Et år kan det godt løbe op i små 800 timer. Måske også flere, men det skal vi ikke snakke om, griner han.

Og Tønder Kommune tager glædeligt imod hjælpen.

- Vi får virkelig en god ros af Tønder Kommune for at holde pladsen. De har også hjulpet os med at få noget grej til at slå græsset med. Det er vi meget taknemlige for.