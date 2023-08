Frivillige sygeplejersker på Tønder Festival aflaster sygehusene

Det er andet år, at Morten Køhn er frivillig læge på Tønder Festival, og han er glad for hjælpen fra behandlersygeplejerskerne.

- De står med de her ting hver eneste dag på skadestuerne rundt omkring i regionen. Det er nogle rigtig gode kompetencer at få i spil her på festivalen, og når de har lyst til at komme og give en hånd med, så tager vi imod med kyshånd, siger han.

Sygeplejerskerne kan tage imod skader store som små. Det kan blandt andet være et flækket øjenbryn, dyrebid eller give stivkrampevaccination.

Tønder Festival afsluttes søndag.