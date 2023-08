Tønder er det sidste sted, Lukas Graham stadig mærker sin far

- Han stod lige ved siden af mig

For 11 år siden mistede sangeren Lukas Graham sin far, Eugene Graham, som gennem mange år bookede musikere til Tønder Festival. Derfor betyder den sønderjyske festival meget for Lukas Graham, selvom han er vokset op på Christiania i København.

- Tønder er et mystisk sted for mig. Jeg er kommet her som frivillig. Jeg er kommet her med min far, min familie, mit band. Efter min mors hus blev lavet om, og min farmor i Irland døde, og hendes hus blev solgt, er Tønder Festival ligesom det sidste sted, jeg har, hvor min far er.

Søndag morgen var Lukas Graham stået tidligt op for at se en koncert i det store telt med verdensstjernen Michael McGoldrick. Han var sammen med sine søskende og sin mor.

- Jeg har aldrig været tidligt oppe for en koncert på Tønder Festival, men det skulle jeg selvfølgelig se. Han fik også sagt, at næste sæt sange er til Eugene Graham og hans dejlige familie. Der fik jeg den følelse, at han stod lige ved siden af. Og det er, når jeg synger mine sange, og når jeg hører folkemusik, at jeg får de her spirituelle, emotionelle oplevelser, fortæller Lukas Graham.