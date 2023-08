Tønder Festival afholdes uden tidligere stor samarbejdspartner

Sidste år mødte festivalen kritik for fortsat at have skokoncernen som partner på trods af, at virksomheden stadig kørte sin forretning i Rusland.

Det sendte ECCO ud i en shitstorm, men ved årsskiftet udløb de to parters kontrakt, hvortil en forlængelse ikke fandt sted.

Formanden for Tønder Festival Fond, Henrik Juul, fortæller, at en afslutning på samarbejdet var en gensidig aftale, og det hele foregik udramatisk. Han kan ikke svare på, hvad årsagen bag er.

Tønder Festival begyndte i dag og afsluttes på søndag.