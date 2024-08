Forsanger i Lukas Graham deler sit stærkeste minde som gæst på Tønder Festival

Alligevel bliver han ved med at vende tilbage til der, hvor det hele startede - den noget mindre Tønder Festival, hvor cirka 10.000 mennesker hvert år kommer for at høre folk, blues og country.

Han har slået igennem med sit band i USA, hvor de også har optrådt i tv shows som ' The Ellen DeGeneres Show ', 'James Cordens 'The Late Late Show' og 'Good Morning America' foran millioner af seere.

- Jeg havde egentlig overtalt Maria Theessink (kunstnerisk leder, red.) til at måtte komme og spille med mit eget orkester og måske lave en lille 'Lukas Graham and friends'-koncert, men min kone er blevet gravid i mellemtiden med vores tredje datter, som kommer til verden en uge efter festivalen. Så jeg tør ikke lige være så langt væk hjemmefra. Det er ærgerligt at gå glip af jubilæet, siger han.

Det var her, han arbejdede i festivalcaféen som 18-årig og udviklede sin smag for især irsk folkemusik i fodsporene på sin irske far, Eugene Graham, der var musikbooker på festivalen.

TV SYD har interviewet Lukas Forchhammer i anledning af Tønder Festivals 50 års jubilæum for at høre, hvad festivalen betyder for ham.

Når han turnerer med sit band, spiller de hen over et forudindspillet lydspor med andre instrumenter, der giver et større musikbillede.

Et helt særligt minde

Det var også på Tønder Festival, at han så sin far, Eugene Graham, for sidste gang. Det var i backstage-baren med en fadøl.

Så rejste Lukas Forchhammer til Tyskland, og næste gang han så faren, var på Bispebjerg Hospital, hvor han var død, fortalte musikeren sidste år til Billed Bladet.

Lukas Forchammer har ikke lagt skjul på, at tabet af faderen var et stort slag i maven på ham. Det har også inspireret ham til sangen 'You're Not There'.

Han fortæller, at han er glad for at komme på Tønder Festival med sine søstre, for det minder dem om deres far.

Særligt én aften overrumplede savnet dem. De hørte den irske sangerinde Eleanor Shanley synge sangen 'From Galway to Graceland', og det gik pludselig op for Lukas Forchhammer, at ham og hans far altid lyttede til den sang.

- Der fældede vi allesammen en tåre. Så der stod vi og fik sådan et skud barndom. Jeg bliver faktisk lidt rørt, mens jeg fortæller den anekdote. Senere samme aften mødte jeg hende backstage, og så sagde hun "Du er Eugenes søn". Sådan en oplevelse får man bare ikke på Roskilde, Tinderbox eller Smukfest.

Har du en anbefaling til, hvad man skal prøve på Tønder Festival?

- Jeg synes jo, det er de sønderjyske specialiteter, man skal komme for. Man skal få sig en bakskuld og et solæg og sådan noget.

Campingpladsen på Tønder Festival åbner i dag, lørdag., og selve festivalen varer fra 21/8 til 24/8.