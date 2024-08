Gode ideer og kvalitet er festivalens fremtid

Gæstens-, den frivillige- og musikerens bud

1 Gæst - Jørgen Kirkegaard, 73 år Foto: Peter Elgaard, TV SYD Hvor mange gange har du været på Tønder Festival? 35 gange. Hvad har været den bedste udvikling på Tønder Festival? Engang skulle man købe billetter til hver enkelt koncert, men det blev lavet om, så man i stedet køber et armbånd til hele festivalen, og det fungerer godt, fordi det giver et større fællesskab med de andre gæster. Hvad skal festivalen gøre for at blive ved med at køre de næste 50 år? Der skal en yngre målgruppe til festivalen, hvis den skal blive ved med at løbe rundt. Jeg er efterhånden en ældre herre, og det er snart ved at være sidste gang, jeg tager afsted. Jeg må erkende, at der er flest gråhåret mennesker på pladsen. De har lavet nogle nye og sjove tiltag i år, der klæder festivalen. Der er blandt andet kommet et nyt loungeområde oppe i skoven, som især er populære hos de 40-årige. Det tror jeg, er godt for festivalen. Hvad er det bedste ved Tønder Festival? Det er helt klart stemningen, der er det bedste. Den er helt unik, og det er både på campingområdet og festivalpladsen. Jeg har ikke mødt en eneste sur gæst. Vi står tit ved siden af nogen til koncerterne, som vi overhovedet ikke kender, og alligevel får vi oftest en godt snak og et godt grin. Her er bare lutter positiv stemning over alt.

2 Frivillig - Svend Erik Lilleør, 79 år Foto: Lisa Ung, TV SYD Hvor mange gange har du været på Tønder Festival? 50 gange. Hvad har været den bedste udvikling på Tønder Festival? Det bedste, der er sket for festivalen, er helt klart, da vi i 2012 satte et hegn om pladsen, så man skulle købe et armbånd, der gav en adgang til alle koncerter. Hvis ikke vi havde gjort det, så var der ingen Tønder Festival den dag i dag. Det var en nødvendighed for festivalens overlevelse. Hvad skal festivalen gøre for at blive ved med at køre de næste 50 år? Hvis ikke man fornyer sig, så dør man. Men det er de ansvarshavende heldigvis gode til. De tænker andeledes og følger med tiden. Værtshuset Little Dublin er blandt andet blevet renoveret i anledningen af 50-års jubilæet. Det fungerer så godt og trækker mange mennesker til. Hvad er det bedste ved Tønder Festival? Det bedste er mangfoldigheden. Her er plads til alle. Udover det, er pladsen også så ryddelig og pæn, når festivalen er overstået, fordi folk er gode til at rydde op efter sig selv.