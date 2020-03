10 grænseovergange lukkes helt

Fra lørdag middag bliver det kun muligt at passere den dansk-tyske grænse i Sønderjylland tre steder, nemlig i Kruså, Frøslev og Sæd.

Regeringen har bedt Aabenraa og Tønder Kommuner om fysisk at lukke hver fem mindre overgange, så det her vil være umuligt at kommen hverken ind eller ud af Danmark.

I Aabenraa Kommune er det overgangene ved Pebersmark, Bøgelhus, Sophiedal, Wilmkjer og Padborg.

I Tønder Kommune betyder det, at overgangene ved Rudbøl, Siltoft, Møllehus, Vindtved og Beierskro vil være helt lukkede, og ikke vil kunne passeres overhovedet.

!0 lukkede og tre åbne grænseovergange. Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Ikke kontrol ved udrejse

Grænseovergangene ved Kruså, Frøslev og Sæd vil være åben for danske statsborgere og udlændinge med såkaldte anerkendelsesværdige formål, som blandt andet er arbejde i Danmark, transport af medicin samt godstransport. Ved de tre overgange er der alene tale om kontrol ved indrejse - ikke ved udrejse.

Kontrollen får ikke konsekvenser for borgere, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark samt lastbiler med gods – for eksempel fødevarer og medicin. Men disse personer og køretøjer vil blive kontrolleret - på lige fod med øvrige personer og biler.

- Vi er i gang med at lukke overgangene - og med kun tre åbne overgange langs hele den sønderjyske grænse får mange af grænsependlerne, der arbejder i et land og bor i et andet, en større eller mindre omvej, siger Aabenraas borgmester Thomas Andresen, (V) til TV SYD.