11-årige Johannes læste i avisen, at han kunne få lov at spise 21 kager i Tønder

Traditionen stammer tilbage fra efter krigen i 1864, hvor sønderjyder flokkedes i forsamlingshuse og sang danske sange for at bevare deres nationalitet, efter at tyskerne havde overtaget landsdelen. Deltagerne i forsamlingerne havde selv kage med, hvilket er årsagen til det høje antal af kager på et sønderjysk kaffebord i dag.

Udover at spise 21 kager, bliver festivalen også markeret med at kåre landets bedste lagkage.

Kagefestivalen blev afholdt første gang i 2021.