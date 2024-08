18-årig vinder sønderjysk sportsdisciplin for andet år i træk

Årets danske mester i den sønderjyske disciplin klugstage er fundet. Vinderen er 18-årige Asbjørn Sogerra, der sprang første gang som tiårig.

Med et spring på 6 meter og 54 centimeter vandt Asbjørn Sogerra fra Kringlum titlen som danmarksmester i klugstag. I klugstag eller springstag, som det også hedder, gælder det om at springe så langt man kan over et sumpet område ved hjælp af en stang.

Den 18-årige gymnasieelev løb med titlen som dansk mester i klugstag - også kaldet springstag - for andet år i træk. Foto: Alice Brun og Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Det er anden gang i streg, at den 18-årige sønderjyde vinder. Men han fik kamp til stregen med kun ti centimeter forskel til andenpladsens præstation. - Jeg var lidt spændt på, om jeg løb af sted med sejren, men det lykkedes, og det føles mega nice, siger Asbjørn Sogerra, der netop er begyndt i 3.g på Tønder Gymnasium.

Der var i alt 12, der konkurrerede i Danmarksmesterskabet i den sønderjyske sportsdisciplin, som lørdag blev afholdt i Ballum Enge. Gammel tradition lever videre Asbjørn Sogerra er opvokset med den sønderjyske disciplin, som har sit ophav i gammeldags landbrug i marsken. Når man dengang passede kreaturer ude i marsken brugte man en stage, når man skulle fra den ene mark til den anden, hvor der var en grøft imellem.

Det er syvende gang, der afholdes mesterskab i klugstag. Foto: Alice Brun

For Asbjørn Sogerra betyder det noget at være med til at føre en historisk lokaltradition videre og holde den i live. Og så kan den unge vinder bare virkelig godt lide at springe. - Det er lidt skræmmende, når man springer, for man kan falde ned i vandet eller springe skævt, og det gør det endnu mere fedt, når det så lykkedes, fordi der faktisk er noget på spil, siger Asbjørn Sogerra. Han var ti år, da hans far introducerede ham for klugstage. Den 18-årige springer kan ikke huske sit første spring, men Danmarksmesterskabet i klugstag er en begivenhed, hele familien som oftest samles om. Flere deltagere Familien Sogerra er ikke de eneste, der bakker op om begivenheden. Cirka 50 mennesker fra både nær og fjern var lørdag med til mesterskabsafholdelsen.

Omkring 50 mennesker fra nær og fjern var med til dagens mesterskab i Ballum Enge. Foto: Alice Brun

- Det gik ligesom det skulle, alle var godt tilpas, og der var flere, der sprang i år end sidste år, lyder det fra en tilfreds formand af foreningen Vadehavssmedjen, Else Kirsten Ehmsen. Det lykkedes dog ikke alle 12 deltagere at komme fuldstændig tørskoet over grøften. - Der var et par stykker, der fik våde bukser, men ingen blev kede af det eller kom galt afsted, siger Else Kirsten Ehmsen. En ny personlig rekord Når der til næste år igen skal afholdes Danmarksmesterskab i klugstage, vil Asbjørn Sogerra atter være at finde blandt springerne. Han går nemlig efter at blive tredobbelt Danmarksmester.

Sidste år vandt Asbjørn Sogerra også titlen som Danmarksmester i klugstag, som ses på billedet her. Foto: Vadehavssmedjen